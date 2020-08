Facebook

Oliver Marach © GEPA pictures

Die ATP plant ab 22. August mit dem in New York ausgetragenen Masters-Turnier von Cincinnati den Saison-Re-Start. Werden Sie mit Ihrem Doppelpartner Raven Klaasen dort aufschlagen?

OLIVER MARACH: Ja, ich fliege am 14. August in die USA. Von Panama City gibt es nur am 7., 14. und 21. Flüge nach New York. Das Gute ist, dass ich erst am 15. um 02.40 Uhr dort lande, denn die Hotelkosten werden erst ab 15. vom Veranstalter übernommen.