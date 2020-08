Thiems Turnierserie für Hobbyspieler in Wien gestartet

Tennis-Star Dominic Thiem ist am Samstag mit seiner Turnierserie "Red Bull Thiem, Set, Match" gestartet. Das erste von sechs Events fand im Wiener Tennis-Center Alt Erlaa statt, es folgen im Wochenabstand Turniere in Klagenfurt, Oberösterreich, in der Steiermark, Salzburg und erneut in Wien. Das Finalturnier ist für 25. Oktober im Raum Wien geplant, tags darauf werden die Endspiele ausgetragen.