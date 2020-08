"Elefant gegessen"Die "gewichtigen" Folgen der Corona-Krise

Milos Raonic nahm es in der Zwangspause mit dem Training wohl nicht ganz so ernst und erntete dafür nun unter seinen Kollegen Spott.

Milos Raonic (links) und Diego Schwartzman © TWITTER

Die Corona-Krise hat den Spitzensport für Monate zum Stillstand gebracht. Besonders betroffen sind die Tennisprofis - erst am 22. August soll nun die ATP-Tour mit dem in New York ausgetragenen Masters-Turnier von Cincinnati wieder ihren Spielbetrieb aufnehmen. Manche Spieler trainierten in der Zwangspause brav weiter, andere gingen es etwas ruhiger an.

Dazu zählt wohl auch Milos Raonic. Der Kanadier tauchte nun auf Twitter auf, wo er bei einer Trainingssession auf den Bahamas mit Diego Schwartzman abgelichtet wurde. Nicht zu übersehen ist dabei der kleine Wohlstandbauch, den sich der Raketenaufschläger in den vergangenen Wochen angegessen hat.

Das sorgte natürlich auch für Spott bei den Kollegen auf der Tour. Auf die offene Frage des Vizepräsidents des argentinischen Tennisverbands, Mariano Zabaleta, was Milos Raonic denn gegessen habe, antwortete Fabio Fognini unter dem Instagram-Posting: "Einen Elefanten."