Becker mit seiner Ex-Frau Lilly © APA/EPA/FELIX HOERHAGER

Neues aus dem Leben von Boris Becker. Deutschlands ehemaliger Tennisstar urlaubt derzeit mit seiner neuen Flamme Lilian de Carvalho Monteiro auf Ibiza. Mit dabei sind auch zwei Söhne Becker: Der zehnjährige Amadeus aus seiner zweiten Ehe mit Lilliy Becker und der 20-jährige Elias aus der ersten Ehe mit Barbara Becker.

Boris Becker looks loved up on beach with partner Lilian De Carvalho Monteiro https://t.co/T3oYocu8lT — Sun Sport (@SunSport) July 31, 2020

Auf der Ferieninsel wurden Becker und seine Begleitung mehrmals von Paparazzi abgelichtet. Dabei entstand auch ein Foto, als Monteiro dem Sohn von Lilly an die Schulter fasst. Das brachte die Niederländerin in Rage und so postete sie auf Instagram: "Lass es mich so ausdrücken, damit du es verstehst: Während der Corona-Zeit bist du das zweite Mädchen innerhalb von sieben Monaten, das Frühstück – Pizza und Pfannkuchen für meinen Sohn macht! Nein Mädchen, lass mich dir als Mutter sagen: Bitte respektiere meinen Sohn! Geh und mach Fotos mit Boris in deinem süßen Bikini und deinem tollen Bikini-Body, aber ich bitte dich, halte dich von meinem Sohn fern!"

Um diese Situation geht es Foto © INSTAGRAM

Die Beziehung zwischen Becker und Monteiro ist noch ganz frisch. Zwar fehlt eine offizielle Bestätigung, dass die beiden ein Paar sind. Die Bilder aus dem Urlaub sprechen aber für sich.