Immer mehr Stars der Tennisszene verzichten aufgrund der Corona-Pandemie auf ein Antreten bei den US Open in New York. Jetzt sagte auch Rafael Nadal ab und lässt das Grand-Slam-Turnier immer fragwürdiger erscheinen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rafael Nadal lässt die US Open heuer aus © AFP

Unaufhörlich und unaufhaltsam nagt der Zahn der Zeit naturgemäß auch an Roger Federer und Rafael Nadal - die Karriereenden der beiden Tennis-Superstars rücken von Saison zu Saison näher. 40 Mal standen sich der 38-jährige Schweizer (wird am Sonntag 39 Jahre alt) und der um vier Jahre jüngere Spanier seit dem ersten Aufeinandertreffen im Jahr 2004 beim Masters in Miami auf der ATP-Tour gegenüber - zahlreiche Schaukämpfe (zumeist für den guten Zweck) kamen noch dazu. Unvergessene Matches wie die Wimbledon-Finali 2007 und 2008 oder den Fünfsatzkrimi im Endspiel der Australian Open 2017 lieferten die beiden Ausnahmekönner am Fließband - und das nicht nur gegeneinander.