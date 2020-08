Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rafael Nadal gewann auf Sand in Madrid bereits vier Mal – zuletzt 2017. © APA/AFP/OSCAR DEL POZO

Das Masters-1000-Tennisturnier von Madrid, das zuerst im Mai und nach der Neuplanung unmittelbar nach den US Open ab dem 12. September hätte stattfinden sollen, wurde von den spanischen Behörden und den Organisatoren am Dienstag für heuer definitiv abgesagt. Die in Madrid seit ein paar Tagen gültigen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie lassen die Organisation des Turniers nicht zu.

Damit verbleiben an Sandplatz-Turnieren vor den ab 27. September startenden French Open noch das Event in Kitzbühel während der zweiten US-Open-Woche (ab 8. September) und das Turnier in Rom (ab 20. September) im Kalender. In Madrid hätten Damen und Herren gespielt.