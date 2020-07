Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Frances Tiafoe © AP

US-Tennisprofi Frances Tiafoe ist nach eigenen Angaben positiv auf das Coronavirus getestet worden und hat sich in Quarantäne begeben. Dies teilte der Weltranglisten-81. auf Twitter mit. Er habe in den vergangenen beiden Monaten in Florida trainiert und sei noch vor einer Woche negativ getestet worden. Anfang der kommenden Woche will sich der 22-Jährige einem weiteren Test unterziehen.

Tiafoe musste nun seine weitere Teilnahme an einem Event an diesem Wochenende in Atlanta absagen. Der All-American Team Cup, bei dem auch Zuschauer zugelassen sind, soll aber wie geplant weiter bis Sonntag stattfinden. Am Freitag hatte Tiafoe dort gegen seinen Landsmann Sam Querrey gewonnen.

Im Verlauf der von Novak Djokovic organisierten Adria-Tour hatte es zuletzt mehrere positive Fälle unter den Tennisprofis gegeben, auch der Weltranglisten-Erste Djokovic selbst war betroffen. In Belgrad und Zadar waren ebenfalls Zuschauer zugelassen.

Wegen der Corona-Pandemie pausiert die weltweite Tennis-Tour derzeit, die Herren wollen ihr erstes ATP-Turnier ab 14. August in Washington bestreiten. Die US Open sollen ab 31. August in New York stattfinden.