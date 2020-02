Dominic Thiem und Thomas Muster Wolfgang Thiem: "Es ist das Wichtigste, dass der Coach versteht, was der Spieler braucht"

Die Zusammenarbeit zwischen Dominic Thiem und Thomas Muster wurde nach nur wenigen Wochen wieder beendet. Wolfgang Thiem gab Einblick in die Gründe: "Aber für mich ist das Wichtigste, dass der Coach versteht, was der Spieler braucht und nicht, dass der Coach eine Kopie von sich selbst machen will."