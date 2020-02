Interview mit Thiem-Manager"Das Interesse an Dominic steigert sich natürlich enorm"

Das Interesse an Dominic Thiem ist nicht nur bei den Tennis-Fans gestiegen, auch bei den Sponsoren, sagt sein Manager Herwig Straka.

Dominic Thiem mit Manager Herwig Straka © APA/Hans Punz

Wo sehen Sie die Gründe für die Finalniederlage von Dominic Thiem gegen Novak Djokovic in Melbourne?

HERWIG STRAKA: Am Ende haben nur wenige Punkte über Sieg und Niederlage entschieden. Die hat Dominic leider nicht gemacht. Im ersten Satz bei 1:4 habe ich gedacht: „Oje, das geht schnell.“ Dann hat er sich erfangen, die Partie gedreht und nach dem dritten Satz hatte ich ein gutes Gefühl, dass er gewinnen kann. Leider hat es nicht gereicht, aber es ist nur ein Frage der Zeit, bis er seinen ersten großen Titel holt. In seinen bisherigen drei Endspielen hat er eben jedes Mal gegen den König des jeweiligen Turniers gespielt – das macht es schwierig.