Willes nochmals wissen: Maria Scharapowa © (c) AP (Mark Blinch)

Die Tennissaison 2019 ist zwar gerade erst über die Ziellinie gekommen, doch bereiten sich die meisten Asse nach einem Kurzurlaub bereits wieder auf 2020 vor. So auch Dominic Thiem, der seine Zelte heuer erstmals in Miami aufschlagen wird. Dort hat sein Konditionstrainer Duglas Cordero einen eigenen Fitnesstempel, die Temperaturen passen in Florida ebenfalls. Der Lichtenwörther wird übrigens bis 22. Dezember in den USA weilen, ehe es Richtung Australien geht.