Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Australierin Ashleigh Barty © APA/AFP/TONY ASHBY

Dominic Thiem feierte 2019 sein bisher erfolgreichstes Jahr auf der Tennistour. Mit fünf Turniersiegen war er heuer neben Novak Djokovic der erfolgreichste Titeljäger. In Indian Wells holte der 26-Jährige seine erste Masters-Krone, dazu kamen noch die Heim-Triumphe in Kitzbühel und Wien sowie die Finaleinzüge bei den French Open in Paris sowie bei den ATP Finals in London.