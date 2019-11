Facebook

Dominic Thiem © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Alan Grieves)

Mit der Davis-Cup-Finalwoche ist das Tennisjahr 2019 verspätet zu Ende gegangen. Traditionell der Zeitpunkt bei der ATP, um die herausragenden Spieler der Saison zu küren. Und das in den verschiedensten Kategorien, wobei dort auch der Name Dominic Thiem auftaucht. Und zwar in der Kategorie "Sportsmanship Award", also dem Preis für den fairsten Spieler des Jahres. Die Konkurrenz ist allerdings groß: Neben Roger Federer, der diesen Preis bereits einige Mal abgeräumt hat, sind auch Rafael Nadal und Diego Schwartzman unter den Nominierten.