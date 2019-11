Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Roger Federer © APA/AFP/CLAUDIO REYES

Auf dem Tennisplatz ist Roger Federer schon längst eine große Nummer, auf dem Laufschuh-Sektor trifft dies auf die Marke "On" seit neun Jahren zu. Im Eiltempo eroberte das Schweizer Unternehmen den Schuhmarkt, ist eine der am schnellsten wachsenden Marken in der Geschichte von Sportschuhen. Die Schweizer schafften es gegen Giganten wie Nike, Adidas, Asics und Puma auf den Markt - und können in Zukunft auf die Hilfe des Schweizer Tennis-Stars Roger Federer zählen.

Federer steigt, wie das Unternehmen mitteilte, als Miteigentümer ein und soll die Zukunft der Schuh-Hersteller prägen. "Ich bin schon seit längerer Zeit ein großer Fan von On und On-Schuhen. Nach Gesprächen mit den On-Gründern wurde mir klar, dass wir noch viel mehr gemeinsam haben, als unsere Schweizer Wurzeln", sagt der 38-Jährige.

Federer arbeitet bereits an neuen Produkten, im Jahr 2020 sollen sie bereits erhältlich sein.