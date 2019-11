Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dominic Thiem (links) gratulierte Sieger Stefanos Tsitsipas © AFP

Es war wohl einer der bittersten Momente von Dominic Thiem in seinem bisherigen Tennisleben. So knapp war der Österreicher bei den ATP Finals in London am erhofften Titel dran, doch musste sich der Österreicher am Ende nach einer 2:35-Stunden dauernden Tennisschlacht dem griechischen Jungstar Stefanos Tsitsipas mit 7:6, 2:6 und 6:7 geschlagen geben. "Es war ein unglaubliches Match und so knapp. Aber so ist das nun einmal im Tennis. Stefanos hat es sich verdient", hatte der Lichtenwörther noch am Platz bei der Siegerehrung gesagt.