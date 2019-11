Facebook

Novak Djokovic ist der große Verlierer bei den ATP Finals. Der Serbe hätte mit einem Sieg in London nicht nur an Titeln mit dem sechsfachen Champion Roger Federer gleichziehen, sondern auch noch Rafael Nadal als Nummer eins der Welt abfangen können. So aber reiste der Serbe mit einer großen Enttäuschung Richtung Davis-Cup-Finale in Madrid ab.