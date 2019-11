Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dominic Thiem © AP

Wie sieht es gerade in Ihrer Gefühlswelt aus und können Sie sagen, wo Sie diesen Erfolg einreihen?

DOMINIC THIEM: Von der Wertigkeit her fühlt es sich ähnlich an wie meine beiden Finali in Paris. Hier ist es fast schwieriger, das Endspiel zu erreichen, weil nur die Top acht dabei sind. Jetzt will ich aber auch den Titel - ich werde nochmals alles aus mir raushauen.