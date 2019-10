Der Stadthallen-Insider: Der tägliche Ausflug hinter die Kulissen der Erste Bank Open - mit Tipps, Hintergrundgeschichten und wichtigen Informationen. Heute: Wie Stadionsprecher Thomas Seidl die Stimmung anheizt und was Pressechef Karlheinz Wieser an seinem Job liebt.

Den Lesern aus der Steiermark ist die Stimme von Thomas Seidl wahrscheinlich nicht unbekannt. So arbeitet der 28-Jährige seit Jahren als Moderator bei der Antenne Steiermark und ist seit einem Jahr auch als Stadionsprecher des SK Sturm im Einsatz. Und weil er seine Sache ausgezeichnet macht, wurde der Steirer 2017 auch für die Erste Bank Open in Wien an Bord geholt. Dort hält der Stimmungsmacher die Zuschauer in der Stadthalle auf Trab und hat damit auch Anteil daran, dass die Fans gut gelaunt Dominic Thiem und Kollegen anpeitschen.