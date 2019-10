Facebook

Muhr schlägt Wolfgang Thiem als ÖTV-Sportdirektor vor © APA/BARBARA GINDL

Am vergangenen Samstag ist bei einer Veranstaltung in der Wiener Innenstadt die Initiative "Future for Tennis", initiiert von der steirischen Landesverbandspräsidentin Barbara Muhr, vorgestellt worden. Im "Austrian Tennis Committee" (ATC) hat sich Prominenz aus Wirtschaft und Sport vereint. Ziel ist es, dem Nachwuchs in Österreich finanziell zu helfen.

In erster Linie handelt es sich vorerst um ein "Angebot" an den Österreichischen Tennisverband (ÖTV), sollte dieses nicht angenommen werden, wird es zu einer Privatinitiative kommen. Neben der erhofften Finanzspritze möchte Muhr gerne den involvierten Wolfgang Thiem als ÖTV-Sportdirektor sehen und hat auch gleich sechs Personen für ein künftiges ÖTV-Präsidium vorgeschlagen.

Der aktuell seit einigen Monaten im Reorganisationsprozess befindliche ÖTV wird aktuell von Präsidentin Christina Toth geführt. Sie reagiert teilweise erfreut, teilweise reserviert auf die Initiative. "Grundsätzlich freut uns natürlich, dass sich so viele Leute für das österreichische Tennis engagieren wollen. Das ist für uns genial. Ich habe schon mit mehreren Leuten im ATC gesprochen", erklärte Toth im Gespräch mit der APA - Austria Presse Agentur in Wien. "Was den Vorschlag für ein neues Präsidium betrifft: das sehe ich sehr losgelöst voneinander, weil das Präsidium wird ja von der Generalversammlung im ÖTV gewählt."

Die mediale "Hochstilisierung" samt angeblichem "Ultimatum" kann sie nicht nachvollziehen. "Alle, die da mit dabei sind, wollen etwas Positives im Tennis bewegen. Tennis lebt ja von vielen Privatinitiativen. Es ist ja auch die Akademie Bresnik eine Privatinitiative."

Zur Person Wolfgang Thiem als Sportdirektor erläuterte Toth, dass man mit dem Vater des Weltranglisten-Fünften "jetzt schon unglaublich eng zusammenarbeitet." "Er macht alle unsere Nationaltrainings für U12, U14 und U16. Und er arbeitet jetzt schon mit dem ÖTV einen Ausbildungs-Leitfaden auch für die Landesverbände von 10 bis 14 aus. Dass er dann Sportdirektor werden will: es ist für uns eine tolle Sache, wenn sich Wolfgang intensiver einbringen will." Sie selbst sieht das aber nicht in Kombination mit einem konkreten Präsidium. Weder könne eine Privatinitiative noch ein Sportdirektor ein Präsidium wählen. "Ein Präsidium wird in der Generalversammlung demokratisch gewählt."

Zudem habe sie bei der Veranstaltung keine Forderungen wirklich gehört, ebenso auch kein konkretes, neues Konzept. "Alles, was dort präsentiert worden ist, ist schon gelebte Praxis von uns."

Toth, die interimsmäßig vom zurückgetretenen Werner Klausner das Amt übernommen hatte, möchte bis zum Ende des Restrukturierungsprozesses im ÖTV samt neuen Statuten den Posten ausfüllen. Spätestens im März 2021 soll dies sein. Sollte sich eine breite Mehrheit davor einigen, könne man einen Wahlvorschlag schon 2020 einbringen.

Noch gibt es keine wesentlichen Neuheiten des Reformationsprozesses im ÖTV, Toth bittet noch um Geduld. "Wir haben uns extern begleiten lassen. Wir haben jetzt eine Grobstruktur, auf die man sich geeinigt hat, mit einer wirklich breiten Mehrheit. Das muss man jetzt noch in Statuten gießen." Ziel ist es, den nicht mehr zeitgemäßen ÖTV auf neue organisatorische Beine zu stellen und schnellere Entscheidungswege zu finden. Fix ist schon jetzt: künftig wird im Präsidium kein Landesverbandspräsident mehr sitzen, verriet Toth, die auch im Vorstand des früheren IMSB, dem nunmehrigen LSA (Leistungssport Austria), sitzt.

Dort gibt es Strukturen, die sie sich für den ÖTV wünschen würde. "Die Deutschen haben drei Jahre an diesem Prozess gearbeitet", erklärte Toth, die eine klare Kompetenzverteilung, was der ÖTV, was die Länder entscheiden, haben will.

Für die fernere Zukunft, so bestätigte Toth, hat es mit den österreichischen Tennis-Stars Jürgen Melzer, Alexander Peya und Julian Knowle Gespräche gegeben. "Die sind absolut interessiert, im ÖTV mitzuarbeiten."