Der Davis Cup gegen die Türkei inklusive 3:0-Sieg ist Geschichte. Im Sportaktivpark wurden die Werbebanner der ITF mit jenen der ATP ausgetauscht, damit ist man in Bad Waltersdorf bereit für das Challenger-Turnier. Trotzdem erinnerte am ersten Tag der Qualifikation noch etwas an den vergangenen Länderkampf – das Wetter. So konnten aufgrund des Regens nur wenige Matches gespielt werden, heute geht es (bei besserer Wetterprognose) u.a. mit der Erstrundenpartie von Joel Schwärzler gegen den Spanier Carlos Taberner weiter.