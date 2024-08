Filip Misolic staunte nicht schlecht, als er von Gebhard Gritsch einen Anruf erhielt. So fragte der österreichische Fitnesstrainer von Novak Djokovic den Grazer, ob er nicht Lust habe, nach Montenegro zu kommen, um dort mit dem 24-fachen Grand-Slam-Rekordsieger die Vorbereitung für die US Open zu absolvieren. „Da ich ohnehin kaum eine Chance hatte, in das Feld für die US-Open-Qualifikation zu rutschen, brauchte ich nicht lange überlegen und habe natürlich zugesagt“, erzählt die aktuelle ATP-Nummer 226.