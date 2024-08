Dass der Weltranglistenerste Jannik Sinner im März bei den Turnieren in Indian Wells und Miami jeweils positiv auf das verbotene anabole Steroid Clostebol getestet wurde, schlug auch noch am Tag nach der Veröffentlichung hohe Wellen. Die Tatsache, dass der Italiener ohne Sperre davonkam (er habe das Mittel laut unabhängigem Schiedsgericht nicht vorsätzlich genommen), sorgt bei manchen seiner ATP-Kollegen für Unmut. Die Welt-Anti-Doping-Agentur will den Fall „sorgfältig prüfen“ und gegebenenfalls Einspruch beim Internationalen Sportgerichtshof einlegen.