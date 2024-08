Der italienische Tennis-Star Jannik Sinner wurde offenbar im März des Jahres zweimal positiv auf ein verbotenes anaboles Steroid getestet. Das gab die „International Tennis Integrity Agency“ (ITIA) am Dienstag bekannt. In Indian Wells wurden ihm damals dann Punkte und Preisgeld aberkannt, Suspendierung bzw. Sperre gab es jedoch keine. Warum? Eine Kommission entschied, dass es sich nicht um „vorsätzliches Doping“ gehandelt habe. Man kam zu dem Schluss, dass der Athlet bei der Behandeln einer Schnittwunde mit einem kontaminierten Produkt in Berührung gekommen sei. Der Physiotherapeut habe demnach ein falsches Produkt eingesetzt, entschied das Schiedsgericht vergangene Woche.

Favorit bei US Open

Erst am Montag gewann der 23-Jährige die Cincinnati Open durch einen Finalsieg über den US-Amerikaner Francis Tiafoe. Somit untermauerte Sinner auch seinen Favoritenstatus bei den US Open Ende August in New York, die Position der Nummer eins der Welt hat er jedenfalls bis nach den US Open sicher. Und: Der Südtiroler muss sich auch nicht vor weiteren Folgen fürchten. „Jannik hat von Anfang an uneingeschränkt mit den Ermittlungen der ITIA kooperiert“, sagten Vertreter von Sinner. „Die ITIA bekämpft Fehlverhalten im Sport und insbesondere Doping. Seine Regeln und Verfahren sind außergewöhnlich streng und nach forensischen Untersuchungen und einer unabhängigen Anhörung hat das unabhängige Gericht entschieden, dass Jannik unschuldig ist.“ Allerdings waren die positiven Tests auch nie veröffentlicht worden. Stattdessen habe die ITIA wissenschaftliche Experten konsultiert und den Fall dann vor ein unabhängiges Schiedsgericht gebracht.

Sinner selbst meinte zu dem Vorfall: „Ich werde alles tun, um sicherzustellen, dass ich weiterhin das Anti-Doping-Programm der ITIA einhalte, und ich habe ein Team um mich herum, das bei der Einhaltung der Vorschriften akribisch vorgeht.“ Was genau war passiert? Angeblich hatte sich Sinners Fitnesstrainer das fragliche Produkt gekauft, der Physio habe die Salbe dann zur Behandlung einer Schnittwunde verwendet; ohne Handschuhe. Sinner selbst sei bereits im April von den positiven Tests benachrichtigt worden. Damals hatte er nach einem Sieg im Viertelfinale von Madrid wegen einer Hüftverletzung w.o. gegeben und für 27 Tage pausiert.