Faustdicke Überraschung beim Masters-Turnier in Cincinnati. So konnte der Franzose Gael Monfils den an Nummer zwei gesetzten Carlos Alcaraz, der gerade erst Silber bei den Olympischen Spielen in Paris geholt hatte, in der zweiten Runde mit 4:6, 7:6, 6;4 bezwingen. Die Partie war am Vortag beim Stand von 4:6, 6:6 wegen Regens unterbrochen worden, der 37-jährige Altmeister konnte das Match bei der Fortsetzung aber noch drehen. Im Achtelfinale geht es für Monfils noch in der Nacht auf Samstag gegen den Dänen Holger Runde.

Es war aber nicht die einzige Überraschung in Cincinnati. So konnte der Brite Jack Draper den an Nummer neun gesetzten Stefanos Tsitsipas mit 3:6, 6:4, 7:5 bezwingen. Und Jiri Lehecka setzte sich gegen den Weltranglistenfünften Daniil Medwedew mit 7:6, 6:4 durch. Der Tscheche trifft nun auf Frances Tiafoe.

Bereits im Viertelfinale stehen Alex Zverev und Andrej Rublew und Jannik Sinner. Der Weltranglistenerste aus Italien profitierte von der verletzungsbedingten Absage von Jordan Thompson.