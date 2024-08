Nachdem Sebastian Ofner in den vergangenen Wochen über erneut aufgetretene Fersenprobleme klagte, legte der Steirer nach seinem Zweitrunden-Aus bei den Olympischen Spielen in Paris gegen Daniil Medwedew eine Pause ein und ließ sich untersuchen. „Wir hatten mehrere Termine bei Spezialisten, es ist dieselbe Verletzung, die er schon einmal hatte“, sagte sein Manager Moritz Thiem.

Gleichzeitig kann der Bruder von Dominic Thiem aber leichte Entwarnung geben: „Derzeit geht es Sebastian etwas besser, die US Open wird er sicher spielen.“ Aber: „Falls es mit den Schmerzen danach nicht besser wird, müssen wir eine Operation in Betracht ziehen.“ Neben Ofner wird auch Thiem in Flushing Meadows aufschlagen – der US-Open-Sieger 2020 erhielt eine Wildcard.