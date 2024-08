Rechnen durfte man nicht unbedingt damit, umso erfreulicher war es, dass sich auf der Liste der Wildcards für die am 26. August startenden US Open auch der Name von Dominic Thiem findet. Der Österreicher, der 2020 das Grand-Slam-Spektakel im „Big Apple“ gewinnen und damit den größten und zugleich letzten Erfolg seiner Karriere fixieren konnte, wurde von den hohen Herren von Flushing Meadows bei seiner Abschiedstour also nochmals mit einem fixen Startplatz im Hauptbewerb bedacht, obwohl er im ATP-Ranking bereits auf Position 211 abgerutscht ist.