In seinem letzten Jahr als Tennis-Profi darf Dominic Thiem noch einmal bei den US Open aufschlagen. Der Grand-Slam-Sieger von 2020 erhält für das Turnier in Flushing Meadows wie etwa auch Stan Wawrinka, der das Turnier 2016 gewinnen konnte, eine Wildcard für den Hauptbewerb und wird somit zum zehnten und wohl letzten Mal die US Open in Angriff nehmen. Eine Wildcard ist eine Sondergenehmigung für Spieler außerhalb der nötigen Position in der Weltrangliste für das Hauptfeld oder die Qualifikation.

Die US Open gehen von 26. August bis 8. September über die Bühne. Auch die ehemalige US-Open-Siegerinnen Naomi Osaka und Bianca Andreescu bekamen Wildcards für das Hartplatzturnier.