Die am 19. August beginnende Qualifikation für die Tennis-US-Open wird ohne Dominic Thiem über die Bühne gehen. Der Niederösterreicher, der seine Karriere im Herbst beenden wird, steht nicht auf der am Dienstag vorgelegten Entry List für den Quali-Bewerb in New York. Der Sieger der US Open im Jahr 2020 könnte noch eine Wildcard für das Hauptfeld erhalten – oder er verzichtet auf die Chance, noch einmal an einem Grand-Slam-Turnier teilzunehmen.

In der Vorwoche hat Thiem einen bitteren Abschied von einem seiner Lieblingsturniere erlebt. Der 30-jährige Österreicher, der in Kitzbühel sein letztes Sandplatzturnier bestritten hat, verlor vor ausverkauftem Stadion gegen den Argentinier Thiago Agustin Tirante nach 73 Minuten klar mit 2:6,4:6. Für den Kitz-Sieger 2019 aus Lichtenwörth wurde es damit nichts mit der erhofften Show, die er den 5.800 Fans noch einmal bieten wollte.