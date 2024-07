Stellt sich Zufriedenheit ein, dass Dominic Thiem seine Karriere beenden wird? So mancher User-Kommentar deutete das nach seinem Erstrunden-Aus zum wiederholten Male an. Für Miesmacher war bei der Abschiedstour vor ausverkauftem Haus kein Platz. Das demonstrierten „Danke Domi“-Plakate und frenetischer Applaus. Die Fans ließen ihren Star hochleben – inklusive Sentimentalitäten.

Ja, der US-Open-Champion von 2020 performte in den letzten Jahren nicht in gewohnter Manier. Dass das Handgelenk keine unwesentliche Rolle gespielt hat, steht außer Frage. Operation hin oder her, er hat sich dagegen entschieden.

Doch wie wäre es, sich an die schönen Momente zu erinnern? Von ihnen gab es nämlich einige. Der 30-Jährige hat Stadien gefüllt und einen Tennisboom ausgelöst. Er gehört einer Minderheit an, die von sich behaupten kann, Topstars wie Federer, Nadal oder Djokovic mehrfach bezwungen zu haben. Der 17-fache ATP-Sieger war die Nummer drei der Welt, gewann ein Grand-Slam-Turnier und stand zweimal im Finale von Roland Garros sowie einmal bei den Australian Open.

Jede Karriere hat ihr Ablaufdatum. Aber ehrlich: Möchten Sie permanent mit Negativkommentaren konfrontiert werden? Das nächste „Opfer“ kommt bestimmt.