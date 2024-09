Es war ein großes Stückerlwerk, doch am Ende setzte sich daraus ein schöner Erfolg zusammen. Nachdem das miese Wetter den Veranstaltern einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht hat, musste der auf zwei Spieltage angesetzte Davis Cup in Bad Waltersdorf am Sonntag in die Verlängerung gehen. Dort holten Alex Erler und Lucas Miedler mit einem 6:3, 6:4 gegen Altug Celikbilek/Yanki Erel den entscheidenden Punkt zum 3:0-Sieg über die Türkei. Auf die ausstehenden beiden Einzel wurde verzichtet – nach den vielen Stunden des Wartens auf eine regenfreie Phase durchaus nachvollziehbar.