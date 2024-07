Rafael Nadal verlor am Sonntag das Endspiel des ATP250-Turniers in Båstad gegen den Portugiesen Nuno Borges mit 3:6, 2:6. Der 38-jährige Spanier verpasste seinen 93. Turniersieg auf der ATP-Tour und ist seit den French Open vor über zwei Jahren ohne Turnier-Erfolg. Borges jubelte dagegen über seinen Premieren-Erfolg.

Dem ehemaligen Weltranglisten-Ersten Nadal diente das Sandplatzturnier in Schweden als Test für die am Freitag beginnenden Olympischen Spiele in Paris.

Matteo Berrettini gewann zum zweiten Mal das Turnier in Gstaad. Der 28-jährige Italiener machte im Finale mit dem französischen Qualifikanten Quentin Halys mit 6:3,6:1 in 59 Minuten kurzen Prozess. Berrettini hatte schon 2018 das Swiss Open gewonnen.