Nach seiner glatten Niederlage gegen Andy Murray konnte Dominic Thiem sein zweites Match beim Einladungsturnier in Melbourne, den Kooyong Classic, für sich entscheiden. So bezwang der Österreicher den Weltranglisten-22. Francisco Cerundolo glatt mit 6:3, 6:3 und lieferte damit eine gelungene Generalprobe für die am Sonntag startenden Australian Open ab. Der Argentinier war für Matteo Berrettini, der sein Antreten kurzfristig abgesagt hatte, eingesprungen.

Beim ersten Grand Slam des Jahres trifft Thiem am Montag oder Dienstag auf den gesetzten Kanadier Felix Auger-Aliassime. „Es wird ein toughes Match. Er hatte letztes Jahr nicht ein so gutes Jahr, aber am Ende konnte er noch die Saison retten. Ich werde auf alle Fälle alles geben“, sagt der 30-Jährige.

Unangenehmer Gegner für Ofner

Ebenfalls am Montag oder Dienstag startet Sebastian Ofner in den „Happy Slam“. Österreichs Nummer eins (ATP-Nr. 37) bekommt es in der ersten Runde mit Lokalmatador Thanasi Kokkinakis zu tun: „Da hätte es definitiv leichtere Lose gegeben. Erstens spielt er richtig gut und unangenehm. Und zweitens werden in Australien alle Fans gegen mich sein. Es wird sicher ein größerer Court werden – deswegen wird das auch alles andere als einfach. Aber wenn ich gut spiele, ist alles drinnen. Er spielt ähnlich wie ich – von dem her wird es sicher ein gutes Match. Ich freue mich schon darauf.