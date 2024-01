Bei Dominic Thiem läuft es auch im neuen Jahr auf dem Tennisplatz noch nicht nach Wunsch. Nach seiner glatten 5:7, 1:6-Auftaktniederlage gegen Rafael Nadal in Brisbane musste sich der Österreicher auch bei einem Einladungsturnier in Melbourne („Kooyong Classic“) Andy Murray mit 4:6, 2:6 geschlagen geben. Am Freitag trifft der 30-Jährige noch auf den Italiener Matteo Berrettini. Bei den am Sonntag startenden Australian Open bekommt er es in der ersten Runde mit dem Kanadier Felix Auger-Aliassime zu tun.

Abseits des Platzes sorgt Thiem derweilen in den sozialen Netzwerken mit einem Hoppala für einen Lacher. So macht gerade ein Kurzvideo die Runde, in dem dem Niederösterreicher als TV-Analyst ein Handshake-Fail passiert. Gepostet hat das Video unter anderem auf Instagram Thiems Fanseite „domithiemteam“. Doch schauen Sie selbst: