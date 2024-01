Sebastian Ofner, der Weltranglisten-43. aus der Steiermark, gewann gegen den als Nummer fünf gesetzten Deutschen Jan-Lennard Struff in deren ersten Duell auf der Tour nach einer starken Leistung 6:7(4), 7:6(5), 7:6(2). Ofner spielt nun am Freitag (2. Match nach 6.00 Uhr MEZ) gegen den Spanier Albert Bautista Agut um den Einzug ins Halbfinale.

Ofner war im ersten Satz ein frühes Break gelungen, Struff glich zum 2:2 aus. Mit dem Service ging es ins Tiebreak, wobei Ofner bei 5:5 zwei Breakbälle ausließ. In der Entscheidung musste sich Österreichs Nummer eins nach einem schnellen Rückstand beugen. In Durchgang zwei drängte Ofner auf den Satzausgleich, erarbeitete sich vier Satzbälle, Struff rettete sich aber ins Tiebreak. Diesmal hatte der Deutsche durch ein spätes Minibreak gegen sich das Nachsehen.

Drittes Tiebreak klare Angelegenheit

In der letztlich über 2:48 Stunden gegangenen Partie nahm Ofner seinen Schwung gut in den dritten Satz mit, schnappte sich gleich sein erstes Returngame. Souverän brachte der 27-Jährige seine nächsten drei Aufschlagspiele durch, Struff schaffte mit seinem einzigen nach dem ersten Satz erspielten Breakball zum 4:4 dann allerdings doch den Gleichstand. Ofner blieb unbeeindruckt, es ging erneut ins Tiebreak. Da war der 33-jährige Struff von Anfang an im Hintertreffen, Ofner erledigte die Aufgabe im Schnelltempo.

Er prolongierte damit seinen ausgezeichneten Saisonstart, nachdem ihm in der ersten Runde gegen den US-Amerikaner Mackenzie McDonald ein 6:1, 6:2-Erfolg gelungen war. Gegen den bekannt starken Aufschläger Struff beeindruckte Ofner selbst mit 16 Assen und damit zwei mehr als sein Gegner. Dessen vier Doppelfehler stand nur einer Ofners gegenüber. Am Netz war der ÖTV-Athlet um etliches effizienter als Struff.

Knackt Sebastian Ofner die Top 40

Auch gegen den 35-jährigen Bautista Agut hat Ofner noch nie auf der Tour gespielt. Der Iberer liegt als Weltranglisten-57. um 14 Positionen hinter der rot-weiß-roten Hoffnung, im Turnierverlauf gab er noch keinen Satz ab. Ofner hat nun jedenfalls per nächsten Montag mit seinem bisher besten Ranking eine gute Chance, erstmals in den Top 40 zu stehen.

Im Anschluss an die Ofner-Partie hatten Alexander Erler/Lucas Miedler ihr Doppel-Viertelfinale zu bestreiten. Beim ATP-Turnier in Brisbane musste sich Sam Weissborn mit seinem monegassischen Doppelpartner Romain Arneodo im Achtelfinale der als Nummer drei gesetzten US-Paarung Nathaniel Lammons/Jackson Withrow (USA-3) mit 6:7(2), 6:7(4) beugen.