Wer das Glück hat, heute nicht ins Büro gehen zu müssen, im Besitz eines Sky-Abos ist und sich zudem noch als Tennisfan bezeichnen kann, der sollte es sich um 9.30 Uhr mit Kaffee und Fitnessweckerl am Sofa bequem machen und das TV-Kast‘l aufdrehen. Serviert wird nämlich ein Tennis-Leckerbissen – das Erstrundenduell von Brisbane zwischen Rafael Nadal und Dominic Thiem. Ja, Sie lesen schon richtig: Erstrundenduell! Hatten sich die beiden Tennis-Giganten bis vor drei Jahren noch packende Duelle auf allerhöchstem Niveau geliefert, so haben sich die Voraussetzungen längst verschoben. Thiem kämpft nach seiner im Juni 2021 erlittenen Handgelenksverletzung und Motivationsproblemen nach wie vor um den Anschluss und musste sich am Brisbane River erst durch die Qualifikation kämpfen. Nadal war nach einer Hüftoperation genau ein Jahr außer Gefecht und gibt sich in der australischen Großstadt dank einer Wildcard die Tennis-Ehre.

Nein, man darf sich von diesem Duell nicht das allerbeste Tennis erwarten – es wird wohl mehr ein Match für Nostalgiker. Bei Nadal weiß man nicht, wo er steht. Auch, wenn Holger Rune dem Spanier erst kürzlich nach einer Trainingspartie attestierte, nach wie vor über brachiale Schläge zu verfügen. Und Thiem? Ob dem mittlerweile 30-Jährigen nochmals die Rückkehr an die Spitze gelingen wird, bleibt abzuwarten. Der Saisonauftakt gestaltete sich schon einmal als sehr holprig. Gegen James McCabe (nein, man muss die ATP-Nr. 272 nicht zwingend kennen) lag der Lichtenwörther bereits 2:6, 3:5 und 0:40 zurück, ehe er das Ruder nochmals herumreißen konnte. An Kampfgeist mangelt es dem Niederösterreicher jedenfalls nicht ...

Die letzten beiden Male jubelte Thiem

In der Weltrangliste nur die Nummer 98, durfte sich Thiem erst vor wenigen Tagen freuen, in den Hauptbewerb der am 14. Jänner startenden Australian Open gerutscht zu sein. Nadal findet sich im Computer gar nur noch auf Position 672 wieder, doch spiegelt dies freilich nicht die wahre Spielstärke des 22-fachen Grand-Slam-Siegers wider. 15 Mal sind die beiden bisher aufeinandergetroffen, sechsmal konnte sich der Österreicher durchsetzen. So wie auch bei den beiden bisher letzten Duellen – jeweils 2020, jeweils auf Hartplatz: 7:6, 7:6, 4:6, 7:6 im Viertelfinale von Melbourne und 7:6, 7:6 bei den ATP Finals in London. Dafür zog Nadal dem Österreicher gleich zweimal bei French-Open-Endspielen (2018 und 2019) den Zahn. Erinnerungen an Zeiten, die jedes rot-weiß-rote Tennisherz höherschlagen lassen. Zeiten, die allerdings längst der Vergangenheit angehören.

So ist etwa die Nummer eins in Österreich seit letztem Jahr eine andere. Die heißt Sebastian Ofner – und auch der Steirer wird heute erstmals in dieser Saison ins Turniergeschehen eingreifen. Allerdings nicht in Brisbane, sondern in Hongkong. Dort trifft die Nummer 43 der Welt ab 7 Uhr zum Auftakt auf den knackbaren US-Amerikaner Mackenzie McDonald. Langschläfer brauchen sich aber nicht zu sorgen – diese Partie wird nicht im TV übertragen.