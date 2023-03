Noch nie ist um Staatsmeisterschafts-Gold so früh im Jahr geklettert worden. In den letzten Jahren wurden die Titelkämpfe zumeist im Herbst oder Sommer ausgetragen. Weil es heuer aber ein so dichtes Programm zu erfüllen gilt, mit Weltcup und vor allem mit den Olympia-Qualifikatioenn wurde die Meisterschaft aufs Frühjahr verlegt.