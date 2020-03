Facebook

Roman Hagara und Hans Peter Steinacher - in Athen 2004 holten sie das zweite Mal Olympiagold © Gepa

Sie sind ein Paar. Kein seltsames wie einst Walter Matthau und Jack Lemmon für Hollywood und im Kino, auch kein Paar, das den Bund fürs Leben schloss – und wenn, dann nur fürs sportliche. Aber Roman Hagara und Hans Peter Steinacher, die gehören zusammen – zumindest, wenn auch noch ein Boot und Wasser im Spiel sind. Als Duett wurden sie zu Österreichs erfolgreichsten Sommersportlern, eroberten in der Tornado-Klasse Olympia-Gold 2000 in Sydney – und wiederholten dieses Kunststück vier Jahre später in Athen nochmals. Dazu wurden sie Weltmeister, Europameister, wurden zweimal zu Österreichs Sportlern des Jahres gekürt. "24 Jahre mit Hans Peter Steinacher segeln. Das ist wie 50 Jahre verheiratet zu sein", sagt Roman Hagara lachend.