Liebes-Aus: Thiem und Mladenovic © (c) GEPA pictures/ Matthias Hauer

Offizielle Bestätigung gibt es keine, aber die Gerüchte, wonach sich Dominic Thiem von seiner Freundin Kristina "Kiki" Mladenovic getrennt haben soll, begleiteten den ATP-Finals-Finalisten während der ganzen Turnierwoche, nachdem sie nicht in London auf der Tribüne zu sehen war, um "Domi" die Daumen zu drücken. Gut, bis letzten Sonntag spielte sie ja in Perth für Frankreich gegen Australien im FedCup-Finale und holte dabei alle drei Punkte, was Thiem so kommentierte: "Kiki hat absolut Geschichte geschrieben, ist wahrscheinlich ab heute eine Nationalheldin in Frankreich." Was er nicht erzählte, ist, dass es eben schon vor dem letzten Turnier der Saison zur Trennung gekommen sein soll, wie die "Kronen Zeitung" berichtet. Dabei hatte das Traumpaar der Tennis-Szene ihre Liebe ausgerechnet vor zwei Jahren in der Londoner o2-Arena öffentlich gemacht, als Mladenovic erstmals auf der Tribüne saß und mit Thiem mitfieberte.