Downhill-Mountainbiker Andreas Kolb jagt heute seinem ganz großen Traum nach: Der Schladminger will sich zum Weltmeister krönen. Spätestens in diesem Jahr hat der 27-Jährige Blut geleckt, in Leogang feierte Kolb im Juni nicht nur seinen Premierensieg, sondern kürte sich als überhaupt erster Österreicher zum Weltcupsieger bei den Männern. Das Video von seinem wilden Ritt postete Kolb auf Instagram - und eines wird dabei klar: "Man muss schon ein bisserl verrückt sein", lacht der Steirer.