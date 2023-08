Den Anspruch, Mutterland des Radsports zu sein, stellen einige stolze Nationen. Frankreich klarerweise, aber auch Italien und sogar Spanien. Doch ausgerechnet die Schotten setzen mit der allerersten Super-WM neue Maßstäbe. In den kommenden Tagen blickt die Welt der gepflegten Fahrradfahrer auf und rund um Glasgow. Aus Kärnten wird eine vierköpfige Abordnung entsendet, die sich in den letzten Wochen hierzulande zumindest mit Regenwetter ideal auf die prognostizieren Insel-Bedingungen (täglich Niederschläge und maximal 20 Grad) vorbereiten konnte.



Neben Routinier Marco Haller (siebente WM-Teilnahme) sind Eva Herzog (MTB), Kevin Böck (BMX) sowie Manolo Wrolich (Straße) qualifiziert. „Ich habe noch nicht viel Glück gehabt bei vergangenen WMs. Vielleicht passt es dieses Mal besser“, sagt Haller, der mit einem Top-Ten-Platz hochzufrieden wäre. „Die Chancen sind da. Das ist das Schöne bei Eintages-Rennen. Es braucht die richtige Attacke zum perfekten Zeitpunkt, man muss den Favoriten einen Schritt voraus sein. Wenn die Kapazunder loslegen, wäre ein Vorsprung ideal“, weiß Haller.



Und diese sind, weil sie auf dem schwierigen Kurs von Edingburgh nach Glasgow (271 Kilometer, 3600 Höhenmeter und im Finish ein Rundkurs) ein breites Spektrum abdecken, vornehmlich in der belgischen Mannschaft zu finden. WM-Titelverteidiger Remco Evenepoel gehört am Sonntag auch in Schottland zu den heißesten Eisen, der schon mal 100 Kilometer solo bewältigen kann. „Und er hat Helfer vom Allerfeinsten“, sagt Haller.



In kleinen Ausreißergruppen fühlen sich die Klassiker-Spezialisten Wout van Aert sowie Mathieu van der Poel wohl und im Sprint ist Jasper Philipsen (vier Tour de France-Etappensiege 2023) eine Waffe. Der Slowene Tadej Pogacar gilt als schärfster Konkurrent für Evenpoels Titelverteidigung.

Einen ähnlich strukturierten Auftritt wie bei den Belgiern vermisst Haller im ÖRV, der auch Lukas Pöstlberger, Michael Gogl, Sebastian Schönberger, Rainer Kepplinger und Patrick Gamper nominiert hat. „Die Italiener haben immer Prämien für das ganze Team ausgestellt. Bei uns fährt aber jeder am Ende auf eigene Kappe, möchte die Chance nützen“, kritisiert Haller, der aus Erfahrung spricht (hätte bei EM in München gute Karten gehabt).



Eine Premiere auf der Straße feiert Manolo Wrolich, der in der Junioren-Wertung attackiert. Bereits am Samstag steht der 17-jährige Sohn von Ex-Profi Paco Wrolich am Start. Auf den österreichischen Meister im Zeitfahren warten 127 Kilometer. „Eine WM ist schon etwas besonders“, zeigt sich Wrolich voller Vorfreude. Der Stadtkurs von Glasgow dürfte ihm liegen: „Es sieht sehr kurvig aus und technisch anspruchsvoll. Die Anstiege sind kurz aber steil. Das passt mir ganz gut.“ Die bisherige Saison verlief für ihn zufriedenstellend, ein Ziel habe er sich dennoch nicht gesetzt. „Ich möchte schon etwas zeigen. Schließlich bin ich durch dieselbe Schule gegangen, wie Felix Gall, der ja ebenfalls Junioren-Weltmeister war.“



Abseits der Straße wird die Villacherin Eva Herzog im Einsatz sein, die nächsten Donnerstag im MTB Cross Country angreift. Ihr Ziel? „Meine Form ist zurzeit nicht perfekt. Deshalb wäre ich mit einem Top-15-Resultat sehr zufrieden“, sagt die Athletin vom RC Villach. Für den Team-Bewerb am Mittwoch traut sie sich keine Prognose zu. „Beim Team-Bewerb kann so viel passieren, da ist es schwierige eine seriöse Einschätzung zu machen“, sagt Herzog.



Und im BMX-Freestyle wird der Klagenfurter Kevin Böck dabei sein. „Ich werde alles geben, um für Österreich eine gute Platzierung zu erzielen, Mit einem Top-45-Ergebnis wäre ich sehr zufrieden“, so der 23-Jährige, der bereits seine dritte Weltmeisterschaft absolviert. Vorbereitet habe sich Böck in Ljubljana mit Aushängeschild Jaka Remec. „Er verfügt in Slowenien über perfekte Trainingsbedingungen in seiner BMX-Halle“, erzählt Böck, der viel Engagement zeigt, um in Kärnten Kinder und Jugendliche mit Shows und Trainings vom BMX-Freestyle zu begeistern.



Übrigens: Das neue WM-Format mit neun Disziplinen, 218 Entscheidungen und rund 8000 Athleten sorgt auch in Kärnten für Begeisterung: „Dass fast alle Bewerbe an einem Ort stattfinden, finde ich richtig cool. Man kann anderen Athleten zuschauen und ist etwa mit den Rennrad-Profis an einem Ort“, freut sich Herzog.