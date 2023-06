Die Tour de Suisse wurde von einem Todesfall überschattet. Gino Maeder starb nach einem Sturz bei der Abfahrt. Sie sind nicht nur Rad-Profi, sondern auch Papa. Was löst so etwas aus?

MARCO HALLER: Ehrlich gesagt kann ich noch immer nicht richtig in Worte fassen, was da passiert ist. Es fühlt sich alles unrealistisch an. Vielleicht ist alles eine Art Selbstschutz. Man will nicht glauben, dass Gino nicht mehr da ist.