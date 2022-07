Es ist wieder zurück! Das Grazer Altstadtkriterium hat bei einem Comeback nach 15 Jahren Pause wieder die Massen in die altehrwürdige Innenstadt und an die Strecke gelockt. Da ließ sich natürlich auch Landeshauptmann Christopher Drexler nicht zweimal bitten und sprintet wie die Protagonisten auf ihren Velos zum Ziel. Drexler überreichte den Siegern die Trophäen – einen Pflasterstein. „Ich habe selbst als Jugendlicher kein Rennen verpasst und hoffe, dass es das Rennen auch künftig geben wird.“ Der Landeshauptmann prämierte das Rennen, das Vize-Bürgermeisterin Judith Schwentner gemeinsam mit Hauptsponsor Udo Müller (paysafecard) 60 Runden vorher freigegeben hatte. Wenn es nach der passionierten Radfahrerin geht, wird das Kriterium künftig zum Fixtermin in der Stadt: „Dass so viele Leute da sind, zeigt, wir brauchen das Event wieder regelmäßig in Graz.“