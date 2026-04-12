Sein beherzter Antritt auf dem Velodrom von Roubaix nach 258 Kilometern ließ die Menge jubeln. Auf der Gegengerade der Zielgerade eröffnete Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) das Sprintduell mit Weltmeister Tadej Pogačar um den Sieg bei der 123. Auflage von Paris – Roubaix. Die zwei Granden entledigten sich zuerst aller Konkurrenten und arbeiteten zusammen bis zur Einfahrt in das Velodrom. Dort hatte der Belgier die besseren Beine und feierte seinen ersten Sieg bei diesem Monument. „Das bedeutet mir alles. Das war mein Ziel, seitdem ich 2018 zum ersten Mal dieses Rennen gefahren bin“, sagt van Aert. Er widmete seinen Sieg dem Teamkollegen Michael Goolaerts. Dieser erlitt 2018 während des Rennens im zweiten Sektor einen Herzstillstand und verstarb. „Ich wollte hier herkommen und meinen Finger in den Himmel strecken. Dieser Sieg ist für ihn und im Speziellen für seine Familie.“

Es bleibt somit das einzige der fünf Monumente, das Pogačar noch nicht gewann. Der Slowene (UAE Team Emirates - XRG) wurde nach den Siegen bei der Strade Bianche, Mailand – Sanremo und der Flandernrundfahrt enttrohnt und kassierte heuer seine erste Niederlage. Am 26. April ist er beim dritten Monument des Jahres, Lüttich–Bastogne–Lüttich, wieder Favorit. Dort gewann er bereits dreimal.

Van der Poel im Pech

Wenngleich nahezu alle Favoriten mit technischen Problemen zu kämpfen hatten, war Mathieu van der Poel (Alpecin–Premier Tech) der Pechvogel des Tages. Nach drei Siegen im Monument in Serie zerbarsten seine Hoffnungen im „Wald von Arenberg“, einem der legendärsten Pflaster-Sektoren des Rennens. Sein Vorderrad verlor Druck und er musste absteigen. Teamkollege Jasper Philipsen gab ihm seine Maschine, doch stimmte etwas mit dem Pedalsystem nicht. Mit einem neuen Laufrad, das ihm Tibor Del Grosso gegeben und eingebaut hatte, fuhr er bis kurz vor Ende des Sektors, um erneut einen Defekt zu erleiden. Danach drehte der Niederländer auf und holte noch gut zwei Minuten auf die Führenden auf. Doch der Abstand fiel nie unter zwei Minuten. Er wurde am Ende Vierter.