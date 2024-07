Seit fünf Jahren ist das U23/Elite-Team des Radclubs Feld am See fixer Bestandteil der Radbundesliga, im nächsten Jahr will man eine Kategoire höher fahren. Nach mehreren Monaten Arbeit im Hintergrund entschieden sich die Vereinsverantwortlichen nun endgültig für eine Teilnahme an der UCI Europe Tour. „In den letzten Jahren waren in der Bundesliga mehr als die Hälfte UCI-Rennen, daher war es auch ein logischer Schritt den nächsten Schritt zu setzten“, erklärt Obmann Norbert Unterköfler.