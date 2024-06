Österreichs EM-Sprinter sind bereits Richtung Europameisterschaft in Rom abgehoben – und mit dabei sind mit Enzo Diessl und Karin Strametz auch zwei hoffnungsreiche Hürdensprinter aus der Steiermark. Die dritte Steirerin bei der EM – Viktoria Willhuber – fliegt erst am Samstag in die „Ewige Stadt“. „Ich bin die einzige ohne Einzel“, sagt die 23-Jährige. Während Diessl und Strametz ihre Vorläufe am Freitag laufen – und im Erfolgsfalle am Samstag dann Semifinale oder gar Finale laufen – sind die Staffelbewerbe für Dienstag angesetzt.