Mehr als 60 Marathons und Ultraläufe hat Julius Holzner in seinem Sportlerleben bereits bestritten. Das begann relativ spät, sieht man vom Skifahren und Tourengehen ab. Und der Besteigung des Mont Blanc natürlich. Die war zugleich die Initialzündung seiner Laufbegeisterung. Die Vorbereitung auf dieses Bergabenteuer hat in ihm die Lust auf den Laufsport geweckt und mit 59 Jahren lief er in München seinen ersten Marathon – in beachtlichen 3:20 Stunden. Ganz so flott ist er nun – gut 30 Jahre später – nicht mehr unterwegs und dennoch wagt er sich noch einmal an den Marathon, die legendären 42,195 Kilometer. Mit 90 Lenzen will er es am Sonntag um Schlag 10 Uhr beim Graz-Marathon noch einmal wissen.