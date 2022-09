Es war dem Steirer eine helle Freude, als er in Kopenhagen voller Stolz die Glocke läuten durfte. „Did you break a rekord? Ring the bell!“ Wer in der dänischen Hauptstadt beim Halbmarathon einen Rekord gebrochen hatte, griff zur Kordel. Markus Hartinger (LTV Köflach) verbesserte mit einer Zeit von 1:03:48 Stunden seine eigene steirische Bestmarke von 1:04:59 Stunden (Berlin). „Die Bedingungen waren perfekt und wir drei Österreicher haben von Beginn an ideal zusammengearbeitet“, sagt der Polizist. Wie schnell der Lauf ist, zeigt die Tatsache, dass die Top 15 unter 60 Minuten geblieben sind. „Der Rekord war bei mir vor dem Lauf nicht im Kopf, ich hatte zuvor noch eine Belastungswoche mit 190 Kilometern, aber während des Rennens habe ich gesehen, dass es sich ausgehen kann.“