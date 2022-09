Für insgesamt sieben Athletinnen und Athleten vom Lauf- und Triathlonverein (LTV) Köflach fiel am Wochenende der Startschuss zum traditionellen Laufevent in Stainz. Über die 5,25-Kilometer-Distanz, genannt "SchilcherJunker", führte Markus Hartinger das Feld an. In einer Zeit von 15:46 Minuten gewann er die Gesamtwertung vor Markus Bretterklieber (Running Team Lannach), der 16:06 Minuten benötigte. Dritter wurde Hans-Christian Gremsl (RunningTeam Lannach) in 16:45min. Auf Platz sieben schaffte es der zweite LTV-Köflach-Starter Christian Spielhofer in 19:26 Minuten.