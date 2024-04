Nachdem sich Timon Baltl 2017 für einen Wechsel ins Profilager entschieden hatte, lief es für den Steirer Schlag auf Schlag. Schnell konnte der heute 29-Jährige Topergebnisse landen und fixierte 2019 u. a. mit dem Sieg bei den Gösser Open in Maria Lankowitz den Aufstieg in die Challenge Tour. Dort geriet der Lauf des Grazers allerdings ins Stocken. In den bisherigen vier Saisonen in der zweithöchsten Liga im europäischen Golf schaffte es Baltl am Jahresende nie in die Top 100, 2023 reichte es gar nur für Platz 152. Die Folge: Der Österreicher hat auf der Challenge Tour heuer keinen fixen Startplatz und ist vorrangig auf Einladungen angewiesen.