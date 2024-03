Lukas Nemecz hat mit einer gewissen Genugtuung in den Klubräumlichkeiten des Laguna National Golf Resort seine Sachen zusammengepackt. „Golferisch war das ein riesiger Schritt in die richtige Richtung. Ich habe selten den Ball so gut getroffen – auch von der Qualität der Schläge und den Kontakten her. Das stimmt mich extrem positiv“, erzählt er. Die gute Stimmung hat einen Grund: Nemecz schloss die Singapur Classic mit einem Gesamtscore von elf Schlägen unter der Platzvorgabe ab und teilte sich somit den elften Rang. „Auch wenn ein Ergebnis in den Top Ten schön gewesen wären, hätt i, war i, tät i. Ich bin mit dem elften Platz schon sehr zufrieden.“ Der Sieg ging im Stechen an den Schweden Bo Jesper Svensson (-17) vor Kiradech Aphibarnrat (THA).