In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im österreichischen Nationalteam sind Müller (links) und Holzer absolute Leistungsträgerinnen © GEPA pictures

Überglücklich sind Katharina Holzer und Sabrina Müller über ihre Rückkehr nach Österreich. Müller konnte mit dem letzten regulären Flug von Austrian Airlines von Rumänien am Montag die Rückreise antreten, bei Holzer war es aus Frankreich. "Ich hätte den Flieger fast versäumt, da meine Online-Buchung am Flugschalter nicht zu sehen war. Da musste ich zu einem Bankomat in einer anderen Abflughalle und habe am Ende das Dreifache bezahlen müssen. Aber ich bin nur froh, dass ich nun zu Hause bin", beschreibt Müller ihre Heimreise. Zwei Stunden vor ihr ist Holzer am Flughafen in Wien gelandet, die von ihren Eltern empfangen wurde. "Wir haben natürlich auf Sabrina gewartet und sie dann mit nach Kärnten genommen", erzählt die Cannes-Legionärin.